E’ iniziato il mese di agosto e la tifoseria bianconera si attende ancora delle mosse importanti nel calciomercato della Juventus.

Siamo ormai entrati nel mese che porterà al debutto in campionato della squadra di Massimiliano Allegri, vogliosa di riprendersi quel tricolore finito sulla maglia dell’Inter. Ma è anche la Champions League uno dei grandi obiettivi stagionali ed è per questo motivo che la squadra dovrà essere rinforzata in tutti i reparti. Missione non semplice, visto che per forza di cose bisogna sempre guardare al bilancio economico. Uno degli argomenti più dibattuti è stato il futuro di Cristiano Ronaldo, che rimarrà anche per la stagione in corso in bianconero.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie