Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: il commento di Sabatini

Il calciomercato della Juventus nel corso degli ultimi mesi ha visto come autentito tormentone la permanenza o meno a Torino di Cristiano Ronaldo.

Il campione portoghese ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus e ha intenzione di onorare il suo accordo. Rientrato più carico e determinato che mai dopo gli Europei, si sta allenando da qualche giorno con la squadra di Allegri per cercare di raggiungere al più presto uno stato di forma ideale. Non è da escludere che possa giocare l’8 agosto contro il Barcellona in amichevole. Nel frattempo però in Spagna si è tornati a parlare di una sua partenza verso il Psg, nel caso in cui Mbappè accettasse la corte del Real Madrid, liberando una casella nell’attacco di Pochettino.

