Marotta pronto a beffare la Juventus. Ha offerto un triennale

Marotta offre un triennale ad un obiettivo sensibile della Juventus. Cherubini fatica a chiudere l’affare, così all’Inter può finire anche Pjanic.

L’Inter, riporta ‘Tuttosport’, starebbe studiando l’ipotesi di un triennale qualora Pjanic risolva il contratto col Barça. Quindi con cartellino a zero. Novità importanti sul tentativo di Marotta sono dunque attese nei prossimi giorni. Una doccia gelata per la Juventus che sperava di chiudere l’operazione con i giusti tempi del calciomercato. In una sessione dove non c’è liquidità e dove i club tendono a sovravvalutare i calciatori, Allegri sperava di riavere il suo pupillo.

