Calciomercato Juventus, svolta Demiral | È addio: firma imminente

Calciomercato Juventus, svolta Demiral. Addio e firma imminente: si possono sbloccare altre trattative in entrata.

Dopo aver messo in cascina il colpo Kaio Jorge, un punto di non ritorno per il mercato della Juventus è rappresentato dal fronte cessioni, con i bianconeri impegnati a piazzare quegli esuberi considerati non funzionali al progetto tattico di Allegri, o comunque appetibili in sede di negoziazioni.

Risponde a questo secondo criterio Merih Demiral, per il quale l’Atalanta avrebbe raggiunto un accordo di massima al punto che, secondo quanto riportato da “Sportitalia”, già nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma sul contratto da parte del calciatore turco, ingolosito dal progetto Gasperini e pronto a sostituire il partente Romero, sempre più vicino al Tottenham.

