Calciomercato Juventus, Demiral può scatenare l’effetto domino

Potrebbe innescarsi dunque un vero e proprio effetto domino. Come spiega il giornalista Nicolò Schira in caso di partenza di Demiral la Juventus a quel punto potrebbe cercare di prendere Milenkovic dalla Fiorentina, anche se i viola continuano a chiedere 18 milioni di euro per il difensore.

Nikola #Milenkovic is a #Juventus target as possible replacement of #Demiral, who is in advanced talks with #Atalanta. #Fiorentina ask €18M to sell him, who decided not to extend his contract (expires in 2022). #WestHam and #Sevilla are also interested. #transfers @violanews

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2021