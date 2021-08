Calciomercato Juventus, Salernitana interessata al centrocampista

Continuano ad esserci movimenti nel corso di questi giorni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri.

Non solo acquisti in arrivo per il tecnico bianconero. La dirigenza è infatti impegnata anche a sfoltire l’organico, considerando i rientri dei prestiti e anche gli elementi dell’Under 23. Tanti di loro hanno già trovato una nuova destinazione in altre squadre e avranno modo di giocare con maggiore continuità sognando un giorno di tornare a Torino. Ora un altro tesserato della Juventus potrebbe cambiare aria.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie