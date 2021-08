Calciomercato Juventus, è ufficiale: altro innesto per l’Under 19

Per il calciomercato della Juventus arriva una nuova ufficialità, che conferma ancora una volta la lungimiranza della dirigenza bianconera.

Nel corso delle ultime settimane la società bianconera ha pescato giovani molto interessanti in giro per l’Italia ma anche in giro per l’Europa. L’obiettivo è assicurararsi talenti che possano rinforzare le squadre giovanili del club e iniziare un percorso di crescita nel calcio italiano. Un altro colpo si è aggiunto nel corso di questo pomeriggio.

