Allegri furibondo. Alla Juventus ha ripetuto un concetto basilare

Max Allegri ieri ha alzato la voce con la Juventus. Il tecnico bianconero è stato costretto a ribadire alcuni concetti alla base della sua filosofia.

Non siamo ancora ai livelli della giacca tirata via di Carpi, ma Max Allegri avrà pensato che è meglio mettere le cose in chiaro fin da adesso. L’allenatore della Juventus ieri è stato protagonista di un simpatico siparietto che è stato colto e raccontato dalla Gazzetta dello Sport. Ha voluto ribadire la sua filosofia: il calcio è semplice, il mestiere di allenatore non si insegna. Ad un certo punto, ha alzato leggermente i torni. «Bisogna abituarsi a non fare sempre la stessa roba» ha urlato. Vuole varietà e fantasia nelle scelte, all’interno di uno spartito condiviso ma non ingabbiante.

