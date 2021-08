Calciomercato Juventus, soluzione in prestito | Parti al lavoro

Calciomercato Juventus, trapela ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione: le parti sono al lavoro per trovare la soluzione.

#Juventus al lavoro per trovare una collocazione (in prestito) a #Fagioli . Ci sono già diverse offerte (soprattutto dalla B), ma le parti decideranno con calma // Fagioli has many offers from Serie B. He’ll leave on loan ⚪️⚫️ @GoalItalia

In questo pre campionato, a Nicolò Fagioli è stato concesso uno scampolo di partita nel secondo tempo della gara contro il Monza: Allegri lo ha pubblicamente elogiato, mettendone in evidenza la crescita esponenziale rispetto a due anni fa. Ma il futuro del centrocampista è ancora tutto da scrivere, e l’ipotesi di una sua collocazione in prestito non è affatto da escludere. Come riferito da Romeo Agresti dai propri profili social, la Juventus è al lavoro per cercare una collocazione in prestito a Fagioli, per il quale sarebbero giunte offerte provenienti dalla Serie B.

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Fagioli

Chiaramente c’è dalle parti in causa l’intenzione di non perdersi, e una situazione verrà trovata con tranquillità, anche e soprattutto per permettere a Fagioli di mettere gambi nei minuti, in un contesto avido delle pressioni che invece caratterizzano il mondo Juve. Il talento c’è, e la voglia di mettersi in gioco pure: la “Vecchia Signora” ha tutta l’intenzione di continuare a puntare su Fagioli, e un eventuale “arrivederci” in prestito non potrà essere visto come una bocciatura.