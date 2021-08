Calciomercato Juventus, lo suggerisce Ronaldo | Ecco il nuovo obiettivo

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo obiettivo: lo suggerisce Cristiano Ronaldo, che punta il connazionale per il futuro

Alla ricerca di un centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri, la Juventus si sta guardando intorno per cercare di trovare quell’elemento in grado di far fare il salto di qualità alla rosa. In standby la trattativa Locatelli, sembra essere in chiusura invece quella per Pjanic.

Ma la Juve sta comunque cercando di cautelarsi. Soprattutto vedendo le difficoltà nell’operazione che riguarda il centrocampista del Sassuolo. I neroverdi non cedono. E oltre il francese del Monaco, ci sarebbe un altro giocatore, sempre in Ligue 1, che potrebbe fare al caso di Allegri. L’investitura arriva direttamente da Cristiano Ronaldo.

