Calciomercato Juventus, il dopo Messi interessa anche i bianconeri?

Calciomercato Juventus, in casa Barcellona si comincia a pensare al dopo Messi. Anche un bianconero nel mirino dei catalani?

Il dopo Messi potrebbe anche interessare la Juventus? Mettiamo subito le cose in chiaro: non c’è nessuna possibilità che la Pulce possa arrivare in Italia. Quindi parliamo di una partenza. Sì, il Barcellona potrebbe anche guardare in casa bianconera per andare a sostituire – per quello che si può ovviamente – l’argentino, che da ieri, e dopo diciotto anni, ha lasciato ufficialmente la società di Laporta per alcuni problemi, diversi da un accordo che era già stato trovato, burocratici.

Tutto questo è stato confermato anche questa mattina nella conferenza stampa che il massimo dirigente del Barcellona ha indetto velocemente ieri. L’accordo tra le parti era stato raggiunto, ma ci sono stati dei problemi extra che non hanno permesso di mettere nero su bianco.

