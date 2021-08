Calciomercato Juventus, secondo round per Dybala | Fissato il summit

Calciomercato Juventus, altro incontro per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala: fissata la data del summit.

La #Juve incontrerà nuovamente l’agente di #Dybala, Jorge Antun, mercoledì o giovedì della prossima settimana // Juventus’ management will meet with Dybala’s agent again either on Wednesday or Thursday next week 🇦🇷⚪️⚫️@GoalItalia @goal

— Romeo Agresti (@romeoagresti) August 7, 2021

Dopo il primo summit di questa mattina, in occasione del quale è trapelata sia da parte dell’entourage di Dybala, sia da parte della Juventus, la reciproca volontà di continuare il sodalizio insieme, rinnovando il contratto in scadenza nel 2022, le parti si riaggiorneranno a stretto giro di posta. Come rivelato da Romeo Agresti, i bianconeri incontreranno nuovamente Jorge Antun mercoledì o giovedì della prossima settimana: un meeting nel quale si toccherà anche la questione cifre, che in fondo è l’argomento cardine per approdare alla fumata bianca.