Calciomercato Juventus, si muove Agnelli | Sbarco in città anticipato

Calciomercato Juventus, l’approdo in città un giorno prima rispetto a quello della strada da parte di Andrea Agnelli apre scenari importanti.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Barcellona-Juventus, gara valida per il Trofeo Gamper: un match importante per entrambe le squadre, a caccia di risposte confortanti ad un paio di settimane dall’inizio dei rispettivi campionati. Chiaramente, con la finestra di calciomercato che volge al termine, la partita servirà anche a mettere a finalizzare quelle trattative imbastite da tempo, e che “aspettano” di essere perfezionate. In questo senso, impossibile non citare la situazione legata a Miralem Pjanic, con il bosniaco che sembra sempre più vicino a vestire nuovamente la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, Agnelli anticipa lo sbarco a Barcellona: c’entra Pjanic?

E così, potrebbe non essere una mera casualità il fatto che Andrea Agnelli, secondo quanto riportato da Sky Sport, abbia anticipato, assieme a Marco Storari, l’approdo a Barcellona di un giorno: secondo l’emittente satellitare, i due sono già arrivati in città, mentre la squadra e tutto lo staff arriverà soltanto domani. Che il presidente possa parlare in prima persona per sbloccare l’affare Pjanic? Difficile dirlo, ma si tratta di un’ipotesi suggestiva ma non per questo meno intrigante: con la situazione Locatelli in una fase di stallo, non c’è da stupirsi se la Juve decida di affrettare i tempi per il bosniaco. Vi terremo aggiornati.