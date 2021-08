Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Mendes decisivo

Calciomercato Juventus, si allontana uno dei possibili obiettivi bianconeri. Accordo raggiunto con Mendes: va in Liga. Cherubini bruciato

Uno dei più importanti procuratori in circolazione, quello che gestisce tra gli altri anche Cristiano Ronaldo, non va in aiuto della Juventus, che è alla ricerca di un centrocampista. I bianconeri, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, avevano anche fatto un pensiero – dopo consiglio di CR7 – su Renato Sanches del Lilla. Ma in queste ore, secondo quanto trapela dalla Francia, il centrocampista che l’anno scorso ha conquistato la Ligue 1, è pronto a volare in Liga.

Sarebbe infatti già stato raggiunto un accordo tra il calciatore e il Barcellona, che adesso, dopo aver lasciato andare via Messi, ha un po’ più di spazio di manovra sul mercato. La richiesta del Lilla, inizialmente, era di 35 milioni di euro. Ma la sensazione è che i catalani possano chiudere a qualcosa in meno. Un altro obiettivo sfumato per la Juve.

