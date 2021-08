La folle idea del Psg è di allestire la squadra più forte di tutti i tempi portando in rosa anche Cristiano Ronaldo dopo aver fatto firmare Messi.

Chi pensa che l’ingaggio da parte del PSG di Lionel Messi sia la parola fine alla possibilità che Cristiano Ronaldo vada Parigi, si sbaglia. La folle idea degli sceicchi, infatti, è quella di allestire la squadra più forte di tutti i tempi. Una compagine dove i due campioni del 21esimo secolo giochino fianco a fianco in una dorata età che condurrà entrambi alla pensione.

Ronaldo con Messi, Neymar e Mbappé

A Parigi avrebbero l’idea di creare la più grande operazione calcistica di marketing della storia. Una pazza idea, che se attuata creerebbe la coppia di attaccanti più forte in assoluto, sicuramente quella mediaticamente più sognata: far giocare insieme Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Con l’accordo con Messi, il Psg ha fatto il 50% del lavoro, il resto non sarebbe impossibile, bisognerebbe, però, prevedere un sacrificio, vale a dire vendere per 100 milioni Mbappè al Real Madrid, evitando, tra l’altro di perderlo a zero. Con il rispario di ingaggio ed i 100 milioni della cessione, pagare i 30 milioni di Ronaldo alla Juventus e l’ingaggio, non sarebbe utopia, ma una possibilità con gli sponsor del Qatar che avrebbero in vista dei mondiali due testimonials pazzeschi.