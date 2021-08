Calciomercato Juventus, per i bookmaker è un sogno impossibile

Il calciomercato della Juventus sembra essere ormai ad una svolta, del resto i bianconeri hanno già da tempo fissato i loro obiettivi per l’estate.

Preso Kaio Jorge, adesso le attenzioni della dirigenza si rivolgono soprattutto al centrocampo. Perchè è in quel reparto che mister Allegri si attende dei volti nuovi. Manuel Locatelli del Sassuolo continua ad essere in cima alla lista delle preferenze, quello di Miralem Pjanic potrebbe essere un gradito ritorno per il tecnico livornese. In queste ore però al centro del chiacchiericcio di mercato c’è inevitabilmente Leo Messi, che non sarà più un calciatore del Barcellona. Quale sarà la prossima destinazione del campione argentino?

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, riunione e rinnovo: accordo imminente