Calciomercato Juventus, mercoledì nuovo incontro per il centrocampista

Parliamo ovviamente di Miralem Pjanic e di Manuel Locatelli. Per quest’ultimo ormai la trattativa è aperta da tempo e la Juventus spera di riuscirla a chiudere al più presto.

Scheduled a new meeting between #Juventus and #Sassuolo on next Wednesday to try to close Manuel #Locatelli's deal. The midfielder wants and pushes to join Bianconeri (agreed personal terms for a contract until 2026 by €3M/year). Juve are confident to sign Loca. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2021