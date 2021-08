Calciomercato Juventus, dietrofront Cherubini | Costo da capogiro

Calciomercato Juventus, il costo dell’operazione è impressionante: Cherubini ha maturato la sua decisione. I dettagli.

In una sessione di calciomercato nella quale sono soltanto i top club inglesi, l’Atletico Madrid e il Paris Saint Germain a spendersi e a spandersi in clamorose operazioni di mercato, le altre competitors devono accontentarsi delle varie occasioni che una sessione di trasferimenti incredibilmente atipica può offrire. Ne sa qualcosa la Juventus, che dopo settimane di intense contrattazioni, è ormai pronta a chiudere il doppio colpo a centrocampo Locatelli-Pjanic. E tuttavia, i bianconeri stanno sondando anche soluzioni alternative, nel caso in cui la pista che porta al gioiello del Sassuolo dovesse incredibilmente saltare.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, stretta finale | La fumata bianca è dietro l’angolo

Calciomercato Juventus, Renato Sanches costa 40 milioni di euro

Nei giorni scorsi era trapelata l’indiscrezione secondo la quale la Juventus avrebbe messo gli occhi su Renato Sanches, centrocampista portoghese attualmente in forza al Lille; mezzala duttile, dinamica, in grado di disimpegnarsi bene soprattutto come interditore. Secondo la stampa francese, il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 40 milioni di euro, una cifre evidentemente considerata troppo elevata dalle parti di Torino, con Cherubini che da tempo ha deciso di fare il grande investimento per Manuel Locatelli.