Continuano ad arrivare colpi di mercato in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda le squadre giovanili della società bianconera.

Ormai da tempo la società bianconera sta dimostrando di avere una grande lungimiranza in chiave mercato, andando a pescare in Italia e in Europa talenti giovanissimi che hanno ampi margini di crescita. La speranza è possano essere un giorno i pilastri della squadra del domani. Nel pomeriggio è arrivata un’altra ufficialità, che questa volta riguarda proprio le giovanili bianconere. E’ un nome del quale si è parlato a lungo negli scorsi mesi e che ora si è legato al club bianconero.

