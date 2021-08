Calciomercato Juventus, la cessione è vicina. Affare quasi definito

Cherubini ha completato una cessione. Un calciatore è pronto a lasciare la Juventus, ma a restare nel torneo di Serie A. Alla Salernitana andrà Kastanos.

La Juventus non abbassa la guardia e lavora notte e dì sul mercato in uscita. La situazione economica ancora non è tornata nella normaltà. I conti sono un po’ ballerini e l’aumento di capitale immetterà denaro fresco nelle casse solo più avanti. Ecco perché il momento porta con sé la necessità di cedere gli esuberi per rimpinguare le casse del club. In quest’ottica, dunque, si inquadra la cessione di Grīgorīs Kastanos. Come riferisce TMW, infatti, il cipriota è vicino alla Salernitana.

Kastanos a Salerno, affare i dirittura

I bianconeri stanno per definire gli ultimi dettagli con i granata, pronti a consegnare nelle mani di Castori uno dei rinforzi richiesti. Katanos è un trequartista e all’occorrenza seconda punta o mezzala, è ambidestro e possiede delle ottime qualità tecniche. I suoi allenatori lo descrivono come bravo nel verticalizzare l’azione. Inoltre si distingue per la discreta visione di gioco che gli permette di calibrare precisi assist per i compagni e possiede una buona freddezza sotto porta. Sa calciare le punizioni, cosa lo rende pericoloso dal limite dell’area.