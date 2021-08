Calciomercato Juventus, pronto uno scambio con il Milan. Sì di Agnelli

La Juventus sta ragionando se completare o meno uno scambio con il Milan. Anche Agnelli non si opporrebbe alla cessione di Ramsey per Romagnoli.

Juventus e Milan potrebbero dare vita ad uno scambio di giocatori con il placet di Agnelli. Si tratterebbe di una soluzione interessante che ottimizzerebbe le necessità reciproche. La notizia è stata riportato da “Calciomercatonews.com“, che anticipato tutti sul temp. i bianconeri potrebbero girare al Milan Aaron Ramsey, centrocampista classe 1990 della nazionale gallese. Il tutto finalizzato ad ottenere in cambio il cartellino di Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995. I 2 giocatori avrebbero una valutazione di 15 milioni di euro, ed andrebbero a colmare le lacune in rosa di entrambi i club.

Ramsey ai saluti

Il tutto nasce dall’impossibilità di schierare Ramsey da regista basso come Allegri ha provato in questi giorni. Da qui l’indiscrezione di un abboccamento con i rossoneri che, dal canto loro, potrebbero privarsi del difensore. Ai bianconeri, dopo l’addio di Demiral, serve un calciatore che completi l’organico. Siccome lo stopper è mancino, ancora meglio. A tal proposito, c’è sempre da chiarire la situazione di Rugani. Il pubblico bianconero lo gradisce poco… Allegri tuttavia ritiene che abbia maturato la giusta esperienza per restare in organico.