Cristiano Ronaldo, due le destinazioni per il fuoriclasse della Juventus

Cristiano Ronaldo ha preso atto con un po’ di disappunto della scelta del Psg di puntare su Messi. Per lui, all’orizzonte, soltanto due alternative.

Cristiano Ronaldo è ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2022. CR7 ha capito che dovrà rispettare il suo contratto fino alla fine, così come anche il club bianconero ha deciso di fare. Ad ogni modo tra un anno di questi tempi i discorsi saranno del tutto differenti. È giusto ricordare che il campione portoghese è stato accostato ad un ritorno al Real Madrid, poi al Manchester United. Soprattutto si parlava di un suo arrivo al Paris Saint-Germain prima che Lionel Messi gli “rubasse” il posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba ha deciso | Si può ancora sperare

Miami o Sporting per Cristiano Ronaldo

Il portale francese le10sport.com, ha recentemente rivelato che Cristiano Ronaldo è stato contattato dall’Inter Miami. Il club americano aveva fatto anche un tentativo per la Pulce. Per il futuro, la MLS sarebbe una probabile meta per Cristiano, ma solo alla fine del suo contratto con la Juventus il prossimo giugno. Questa pista non sarebbe l’unica, visto che un ritorno allo Sporting Lisbona sarebbe preso in considerazione anche dal giocatore e dal suo entourage. C’è inoltre da considerare un altro aspetto. C’è il Mondiale in Quatar nel 2022: l’ultimo del mondo che abbiamo vissuto negli ultimi 15 anni.