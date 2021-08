Calciomercato Juventus, Pogba ha deciso | Si può ancora sperare

Calciomercato Juventus, la decisione di Pogba è ormai chiara: si può ancora sperare di riportare a Torino il “Polpo”.

Il lungo tormentone legato al futuro di Pogba si fortifica di una nuova puntata. Secondo quanto riportato dal “Daily Mirror“, infatti, il francese ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo messe sul piatto dal Manchester United, preferendo non prolungare il suo contratto in scadenza nel 2022. Nelle scorse settimane c’erano stati dei colloqui informali tra l’agente della mezzala, Mino Raiola, e i vertici dirigenziali del Paris Saint Germain; summit esplorativi, che però evidentemente non hanno portato alla fumata bianca, con il club francese che ha preferito concentrare la propria attenzione su altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, i bianconeri rientrano in corsa per Pogba? Senza Ronaldo…

Ora come ora, la destinazione Psg resta quella più credibile per il “Polpo”, anche se la Juve continua a monitorare l’evolversi della situazione. Alla luce della scadenza del contratto di Cristiano Ronaldo, i bianconeri potrebbero entrare nell’ordine di idee di fare il grande investimento a centrocampo, per rimpolpare un reparto che negli ultimi anni ha faticato sia in termini di fantasia, che da un punto di vista fisico e qualitativo. Al momento si tratta di fantamercato ed è mera utopia, ma chissà che senza i 31 milioni di euro annui del fuoriclasse lusitano sul groppone, la “Vecchia Signora” non decidesse di fare all in per quello che viene considerato ancora come un “figliol prodigo”.