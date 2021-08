Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: c’è l’incontro | Annuncio Rai

By

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: annuncio Rai sull’incontro avuto da Mendes con il Psg nel Principato di Monaco.

Una bomba. Un annuncio su Twitter che mette in subbuglio tutti. Non solo i tifosi della Juventus, ma anche quelli del Psg, che sognano ad occhi aperti. Anche se potrebbero perdere, in questo caso, il calciatore che nei prossimi anni è destinato a diventare il più forte di tutti. Ma il club francese vuole vincere subito. Ma sogna, soprattutto, un tridente d’attacco mai visto prima d’ora. Messi, Neymar e…Cristiano Ronaldo.

Se la questione Mbappé è ancora tutta da risolvere, secondo quanto riportato dal giornalista della Rai Paganini, ci sarebbe stato un incontro tra Jorge Mendes, procuratore di Ronaldo e Al-Khelaifi presidente della formazione parigina. Antenne dritte quindi, perché il tema della questione potrebbe essere stato il passaggio del portoghese alla squadra di Pochettino.

