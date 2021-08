Calciomercato Juventus, pronto il piano B | Interesse in Bundesliga

Calciomercato Juventus, pronto il piano B nel giorno di Locatelli: interessa il francese che è in Bundesliga. Arrivano delle conferme

Oggi dovrebbe, potrebbe, essere il giorno di Manuel Locatelli alla Juventus. Le parti s’incontreranno nel primo pomeriggio (segui con noi la diretta), per cercare di chiudere l’affare che da oltre un mese tiene con il fiato sospeso i tifosi bianconeri. Ma la dirigenza della Juventus non sembra voler comunque rimanere con le mani in mano. Anzi, si starebbe guardando incontro qualora, l’incontro previsto tra poche ore, non desse l’esito sperato. I tempi stringono, e Allegri ha comunque bisogno di un centrocampista pronto ad essere lanciato nella mischia.

Oltre Pjanic, ovviamente, che è l’altro elemento nel radar di Cherubini, che è pronto a fare il ritorno a casa dopo solamente una stagione al Barcellona vissuta da non protagonista. Il rapporto con Koeman non è mai sbocciato. E Allegri lo riabbraccerebbe volentieri.

