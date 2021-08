Calciomercato Juventus, chi resta e chi va in difesa

Il calciomercato della Juventus sempre più nel vivo: si avvicina l’inizio della serie A e mister Allegri aspetta ancora rinforzi per la sua squadra.

Non solo acquisti però per la dirigenza in questa fase, ma anche delle attente valutazioni della rosa. C’è ancora la possibilità che arrivino altri innesti (al di là di Locatelli che sembra essere vicino a vestire il bianconero) ma anche la possibilità che altri elementi lascino Torino. Si sta delineando il quadro per quanto riguarda il pacchetto arretrato.

Calciomercato Juventus, Rugani può restare: parte Dragusin?

Come ha sottolineato Nicolò Schira su Twitter, sono in rialzo le quotazioni di una conferma di Daniele Rugani in bianconero. Reduce dal prestito al Cagliari, potrebbe essere il quarto centrale insieme a Chiellini, Bonucci e De Ligt.

Crescono le chance di permanenza alla #Juventus come quarto centrale di Daniele #Rugani: l'elevato ingaggio (€3M netti a stagione) del centrale non solletica le pretendenti e allora Allegri (ne apprezza serietà e impegno) orientato a tenerlo in rosa come rincalzo. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2021

“L’elevato ingaggio (€3M netti a stagione) del centrale non solletica le pretendenti e allora Allegri (ne apprezza serietà e impegno) orientato a tenerlo in rosa come rincalzo” spiega il giornalista. Chi invece potrebbe lasciare la Juventus in prestito è Dragusin: il Cagliari vorrebbe il difensore in prestito.