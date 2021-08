Calciomercato Juventus, la mossa di Allegri blocca l’arrivo

Calciomercato Juventus, la mossa tattica di Allegri blocca l’arrivo del centrocampista. Ormai il tecnico sembra aver deciso

Non è una novità che Massimiliano Allegri veda con occhi diversi molti giocatori che passano sotto le sue mani. E se quella di Ramsey sembrava solamente un’idea per tamponare le assenze, da ieri sera è assoluta certezza. Sì, perché dopo la gara contro il Barcellona, anche nella sfida contro l’Atalanta, il tecnico livornese ha deciso di mandare il gallese in mezzo al campo. Da regista. Una soluzione che alla fine non è dispiaciuta, soprattutto pensando che, in questo ruolo, l’ex Arsenal può solamente crescere. Adattandosi così a tempi e modi. E magari cercando anche la giocata di qualità. Quella che è mancata nella passata stagione.

