Calciomercato Juventus, Ronaldo in Francia | Ecco l’indiscrezione

Calciomercato Juventus, Ronaldo in Francia: ecco la clamorosa indiscrezione. Ma arriva anche una mezza smentita da parte del presidente

Una clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia. Perché sulle tracce di Cristiano Ronaldo non ci sarebbe solamente il Psg, ma anche un altro club della Ligue 1 che dopo qualche anno nelle retrovie, ha ritrovato la Champions League e anche la possibilità di lottare per qualcosa d’importante. Certo, contro la corazzata di Pochettino sarà dura per tutti.

Ci sarebbe anche il Monaco sulle tracce del campione portoghese. Ma non quest’anno, visto che un pensiero potrebbe essere fatto nel momento in cui CR7 sarebbe libero da ogni vincolo contrattuale. Il vice presidente del Monaco non ha chiuso all’ipotesi. Anzi, tutt’altro, ha fatto capire che l’intenzione c’è. E rimane importante.

