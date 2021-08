Calciomercato Juventus, cessioni in prestito: chi può partire

Il calciomercato della Juventus vede la dirigenza bianconera impegnata non solo negli acquisti ma anche nelle cessioni.

Tanti elementi, sopratutto giovani dell’Under 23, hanno trovato una nuova maglia venendo ceduti in prestito. Avranno così modo di giocare con maggiore continuità e l’occasione di mettersi in luce, sognando un ritorno da protagonisti a Torino. Ma ci sono anche delle questioni legate alla prima squadra che la Juventus deve ancora definire, per sfoltire l’organico e sempre per dare l’opportunità di trovare più spazio ad elementi sul quale si punta per il futuro.

Calciomercato Juventus, rispunta l’ipotesi prestito per Pellegrini

Come ha riportato Tuttosport, non è ancora definito il futuro di Luca Pellegrini in bianconero. Il laterale sinistro, rientrato dal prestito al Genoa, potrebbe nuovamente partire in prestito. Il quotidiano torinese indica il Napoli come possibile approdo. Ma potrebbe non essere il solo a partire. Peeters è ad un passo dal vestire la maglia dello Standard Liegi e anche per il difensore centrale Dragusin potrebbe esserci l’opportunità di misurarsi in serie A con un’altra casacca addosso, quella del Cagliari. Probabile cessione in prestito in arrivo anche per il centrocampista Ranocchia, finito nel mirino del Perugia, squadra pronta a dargli quello spazio che difficilmente troverebbe in bianconero.