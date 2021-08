Calciomercato Juventus, non è stato convocato | Affare in chiusura

By

Calciomercato Juventus, trattativa agli sgoccioli: non è stato convocato per il match, e la fumata bianca è dietro l’angolo.

La vittoria contro l’Atalanta, sebbene arrivata in amichevole, ha dato un’iniezione di fiducia di vitale importanza ad un gruppo che si sta preparando al meglio in vista di una stagione, la prossima, che dovrà inevitabilmente ridare alla Juventus ( almeno questa è la speranza), ciò che gli errori della passata stagione hanno ( giustamente) tolto. A catalizzare l’attenzione mediatica, però, non è stato tanto il match contro la compagine di Gasperini, ma la possibile chiusura dell’affare Locatelli: trattativa che si sta trascinando avanti da mesi, e che sembra essere finalmente giunto alle sue battute conclusive.

Il summit tenutosi due giorni fa ha contribuito ad assottigliare ancor di più la distanza tra domanda ed offerta, per una valutazione complessiva che si aggirerebbe sui 35 milioni di euro più bonus. Tuttavia, persiste ancora un altro nodo, relativo alla modalità di pagamento, con i neroverdi che si auspicano un riscatto obbligatorio, mentre la “Vecchia Signora” desidererebbero che fosse condizionato, subordinato all’ottenimento di un piazzamento in Champions.