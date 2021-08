Calciomercato Juventus, clamoroso a Parigi | Effetto domino

Calciomercato Juventus, clamoroso a Parigi ieri sera. Fischi per l’ormai ex idolo francese. Che apre le porte a un possibile scambio

Clamoroso quanto successo ieri sera a Parigi. Sì, perché nonostante la presentazione dei vari acquisti estivi, e la vittoria finale, il Psg ha dovuto fare i conti con i fischi del tutto inaspettati forse verso Mbappe. Che ha comunque fatto il suo, segnando, e regalando sprazzi di grande calcio. Ma l’ambiente non accetta il fatto che il gioiellino francese non voglia rinnovare. O che la trattativa si stia prolungando oltre modo. E allora dalle tribune sono piovuti fischi.

E chissà che questo non possa riaprire una trattativa. Anzi, forse due, perché oltre al fatto che il talento della squadra parigina è cercato dal Real Madrid – che punta a prenderlo a parametro zero il prossimo anno, ma che non disdegnerebbe di regalarlo ad Ancelotti anche adesso – nell’effetto domino potrebbero entrarci anche Mauro Icardi e Cristiano Ronaldo.

