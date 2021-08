Calciomercato Juventus | Altro che cessione, è un punto fermo

Da pedina in esubero adesso si valuta il rinnovo. E’ stato tra i migliori in assoluto del precampionato bianconero. La trasformazione di Bernardeschi.

La vittoria dell’Europeo gli ha cambiato la vita e lo ha riempito di felicità. Si spiega così la trasformazione di Federico Bernardeschi da pedina in esubero ad uomo di fiducia di Max Allegri. Quella notte contro l’Atletico Madrid in cui Cristiano Ronaldo ribadì al mondo di essere ancora il Re, è lontana. In mezzo tantissimi fischi e i musi lunghi di un calciatore sempre al di sotto delle aspettative. Adesso, però, sembra essere cambiato tutto quanto.

La metamorfosi di Bernardeschi

La prima novità è che non è più sul mercato. Allegri se lo tiene stretto e lo coccola. Il gol contro l’Atalanta, è un chiaro segnale in vista della stagione, ormai imminente, in arrivo. La voglia di rilanciarsi nella Juventus è davvero tanta. Anche lui stesso, dopo la partita, lo ha dichiarato ai microfoni in televisione: «Ho passato momenti difficili, ma ora inizia una nuova stagione». Il portale calciomercato.com ha analizzato la situazione dicendo che sta giocando in un nuovo ruolo. Giostra infatti in una posizione inedita, ovvero nel ruolo di mezz’ala sinistra in un 4-3-3. Una posizione in cui in passato, con Allegri, aveva già giocato qualche minuto. Il calciatore fiorentino giocherà ancora con la Juventus la prossima stagione. Lui ha le idee chiare: rimanere, lavorare e rilanciarsi, aspettando i giusti segnali dal campo per provare a parlare con la società anche di un possibile rinnovo.