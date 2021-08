Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra assicurano: il centrocampista si libererà a parametro zero la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra assicurano: Paul Pogba può liberarsi a parametro zero la prossima stagione. Un occasione più unica che rara per la Vecchia Signora che ricerca il Polpo da diverso tempo ma occhio alla concorrenza. Secondo le indiscrezioni lanciate da ‘Daily Star’, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United lascerà i Red Devils al termine della stagione corrente.

Calciomercato Juventus, l’annuncio dall’Inghilterra | Si libera a zero

Come dicevamo poc’anzi, folta sarà la concorrenza estera per il centrocampista. Su tutti il Real Madrid che avrebbe già un principio d’accordo con il francese. Una complicazione certamente non da poco per il ritorno in bianconero diretto dal suo agente Mino Raiola.