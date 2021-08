Calciomercato Juventus, il Psg continua a sorprendere e già nella prossima stagione potrebbe mettere a segno due colpi davvero importanti.

Calciomercato Juventus, il Psg non sembra fermarsi più. Le dichiarazioni del giornalista di Sky Sport Uk Kaveh Solhekol lasciano nuovamente beffati i bianconeri. Si parla infatti della possibilità di nuove spese folli per i francesi nella prossima stagione, due colpi che metterebbero k.o i sogni dei supporter della Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso addio | Assalto ai bianconeri

Calciomercato Juventus, scacco matto Psg | Doppia beffa

Stando infatti alle parole del giornalista di Sky Sport UK, il Psg di Leonardo ingaggerà sia Cristiano Ronaldo dalla Juventus che Paul Pogba dal Manchester United, entrambi, ovviamente, a parametro zero. Una doppia beffa per la società bianconera perché oltre a perdere il fenomeno portoghese rinuncerebbe anche al sogno di riavere Pogba in bianconero.