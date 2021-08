Calciomercato Juventus, clamoroso addio | Assalto ai bianconeri

Calciomercato Juventus, clamoroso addio: potrebbe esserci un assalto ai bianconeri. Le ultime che arrivano dalla Francia cambiano le carte

Un addio clamoroso. Probabilmente deciso dopo i fischi ricevuti nella prima gara de Psg in casa. Ma secondo delle indiscrezioni che già circolavano ieri dalla Francia e che vengono confermate questa mattina, Mbappe avrebbe deciso di lasciare la formazione parigina già quest’estate, un anno prima dalla scadenza naturale del suo contratto. L’arrivo di Messi ha messo in secondo piano il calciatore che probabilmente, sentitosi spodestato dal suo trono, ha deciso di andare via. E adesso il Real Madrid sarebbe pronto all’assalto. Che potrebbe riguardare anche i bianconeri.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo e firma | Si chiude oggi

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo in canna | Offerta pazzesca: 65 milioni!