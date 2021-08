Calciomercato Juventus, bomba Locatelli | Cambiano le cifre: i dettagli

Calciomercato Juventus, affare Locatelli: importanti novità per quanto riguarda le cifre dell’affare con il Sassuolo.

Ore caldissime sul fronte Locatelli-Juventus: come riportato da Alfredo Pedullà, nelle prossime ore è atteso un contatto tra i bianconeri e gli emiliani che, stando così le cose, potrebbe rivelarsi assolutamente decisivo, in quanto un accordo di massima tra i due club sarebbe già stato raggiunto. Come riportato da calciomercato.com, però, l’affare dovrebbe chiudersi per circa 32 milioni di euro complessivi, una cifra leggermente inferiore a quella trapelata nelle scorse ore: da capire, poi, se l’obbligo di riscatto sarà subordinato ad un eventuale piazzamento in Champions League della compagine di Allegri, o se sarà legata al raggiungimento di un determinato numero di presenze da parte del calciatore ( forse 10, per Sandro Sabatini, intervenuto a Sportmediaset”).

Leggi anche –> Isco alla Juventus, calciomercato | Il Real Madrid ha deciso

Calciomercato Juventus, stretta finale per Locatelli: chiusura a un passo

Ormai ci siamo: la ferrea volontà del calciatore sta facendo la differenza, in una trattativa logorante, estenuante, che si trascina avanti ormai da mesi. Locatelli ha però avuto in mente una e una sola destinazione: la Juventus, per la quale ha rifiutato le ricche offerte pervenute non solo dalla Premier ( Arsenal su tutti), ma anche dalla Bundesliga, con il Borussia Dortmund che ha cercato inutilmente di convincere il “Loca”. L’accordo potrebbe essere suggellato già nelle prossime ore, per la felicità di Allegri, che conta di avere a disposizione il “proprio regalo” già per la trasferta di Udine, alla prima di campionato.