Calciomercato Juventus, il Real Madrid avrebbe preso una decisione importante sul futuro di Isco ma c’è un ostacolo.

Calciomercato Juventus, Isco sarebbe in uscita dal Real Madrid e i blancos sarebbero disposti ad accontentare le sue richieste. Le volontà dello spagnolo sarebbero quelle di cambiare campionato e di provare l’esperienza fuori dalla Liga, magari in Serie A. Proprio dal campionato italiano, la Juventus, rappresenterebbe l’opportunità ghiotta sia per ambiente ma soprattutto per caratteristiche tecniche. Isco infatti sarebbe anche disposto a vestire la maglia bianconera ma c’è un piccolo problema. Lo stipendio. Lo spagnolo percepisce 7 milioni di euro, cifra che in questo momento risulterebbe troppo cospicua per le casse bianconere, visto soprattutto il problema economico post pandemia.

Isco alla Juventus. Calciomercato | Il Real Madrid ha deciso

Il Real Madrid farebbe dunque partite Isco e la Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo ma con un stipendio diverso. Secondo infatti quanto viene riportato da ‘Diariogol’ l’unico freno che limiterebbe la possibilità del passaggio sotto la Mole dello spagnolo sarebbe lo stipendio. Quei 7 milioni di euro netti a stagione sono troppo eccessivi.