Juventus, la decisione dell’ECA: 9 club sono riammessi

La Juventus continua a far parlare di sè non solo in chiave calciomercato o campionato. E’ arrivata infatti una decisione dell’ECA che interessa anche i bianconeri.

L’ECA, è bene ricordarlo, è l’organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo ed è chiamato a proteggere e promuovere il calcio dei club europei. L’ideazione della Super Lega aveva creato un vero e proprio sconquasso, poi c’è stato il dietrofront di tanti top club per i quali è stata presa una decisione proprio nella giornata odierna. “A seguito della ricezione da parte dell’ECA di richieste specifiche che chiedevano al Consiglio dell’ECA di prendere in considerazione il ritiro delle loro precedenti richieste di dimissioni dell’aprile 2021, il Comitato Esecutivo dell’ECA ha concordato che i seguenti club manterranno la loro adesione ordinaria all’ECA per l’attuale ciclo di adesione all’ECA 2019-23: AC Milan, Arsenal FC, Chelsea FC, Club Atlético de Madrid, FC Internazionale Milano, Liverpool FC, Manchester City FC, Manchester United FC e Tottenham Hotspur FC” si legge nella nota.

