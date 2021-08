Calciomercato Juventus | Concorrenza per un vecchio pallino

Nonostante un infortunio al ginocchio e il timore dell’operazione, Barcellona e Juventus seguono da vicino Renato Sanches del Lille.

Per Renato Sanches nelle ultime settimane, il Barcellona sembra essere un’opzione per il centrocampista del LOSC. Lo è proprio come per la Juventus che non riesce a venire a capo della trattativa con Locatelli. Il giocatore portoghese, tuttavia, ha subito un infortunio al menisco negli ultimi giorni e dovrebbe sottoporsi a test medici lunedì. Il tutto come parte di un potenziale intervento chirurgico che avrebbe raffreddato tutte le possibili destinazioni tra cui, Lipsia e Liverpool. La situazione, ad ogni modo, va monitorata perché sarebbe un colpo di prospettiva e low cost. A riportato è tuttojuve.com.

Renato Sanches e la Juventus