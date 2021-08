Calciomercato Juventus, il dietrofront è immediato: arriva la smentita

Calciomercato Juventus, dietrofront immediato sulla questione Cristiano Ronaldo. Arriva subito la smentita sulla destinazione

Nelle scorse ore è uscita fuori la voce di un interessamento concreto e potente del Manchester City per Cristiano Ronaldo. Quindi non ci sarebbe solamente il Psg sulle tracce del portoghese, ma anche il club inglese. Che è alla ricerca di una prima punta, dopo la partenza del Kun Aguero, da regalare a Pep Guardiola.

E si era appunto parlato del portoghese. Ma prontamente, proprio in questi minuti, è arrivata una secca smentita. Che sottolinea come la Juventus, almeno per il momento, non abbia ricevuto nessun’offerta concreta per il cartellino del portoghese che, il prossimo 30 giugno, va in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | C’è il sostituto di Ronaldo