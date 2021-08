Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | Novità nella formula: i dettagli

Calciomercato Juventus, affare Locatelli: emergono novità importanti per quanto riguarda la formula del trasferimento.

La Juventus ha messo la freccia per Locatelli, e ha praticamente concluso l’accordo con il Sassuolo, scrivendo la parola fine ad una delle operazioni di mercato più lunghe mai condotte dal club bianconero. Emergono, però, ulteriori indiscrezioni, relative alla formula con la quale l’ormai ex centrocampista del Sassuolo ( scaramanzia permettendo) approderà sotto l’ombra della Mole. Posto che l’operazione si chiuderà a 35 milioni di euro, ci sono alcuni dettagli da prendere in considerazione, che spiegano il motivo per il quale siano stati necessari così tanti incontri per riuscire a trovare la quadra.

Calciomercato Juventus, affare Locatelli: ecco i dettagli