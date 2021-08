Calciomercato Juventus, Locatelli è tuo: fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus, accordo per Locatelli: fissate le visite mediche del centrocampista, dopo le quali sarà arriverà l’ufficialità.

Locatelli e la Juventus sono sempre più vicini, al punto che già domani dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Secondo quanto riportato dal giornalista di goal.com Romeo Agresti, infatti, le visite mediche del centrocampista italiano sono state fissate per la giornata di domani: mera formalità, con la firma sul contratto che dovrebbe arrivare subito. Ma ormai “alea iacta est”: il Sassuolo ha detto sì alla proposta messa sul piatto dalla Vecchia Signora, consistente in un prestito biennale fino al 2023, con obbligo di riscatto fissato a 35 milioni di euro complessivi ( nei quali sono inseriti dei bonus facilmente raggiungibili), ai quali bisognerà aggiungere altri bonus.

Calciomercato Juventus, non solo Locatelli: arriva anche Pjanic?

Con quello che ormai può essere considerato un ex calciatore del Sassuolo l’accordo era stato già trovato da tempo: contratto quinquennale a circa 3 milioni di euro annui. Ma potrebbe non essere finita qui, dal momento che anche Pjanic potrebbe ritornare a vestire la maglia bianconera: servirà un’uscita, e in questo senso l’assenza di offerte per Ramsey pende come una spada di Damocle, ma si cercherà fino all’ultimo di trovare una soluzione, per ridisegnare un centrocampo che nelle ultime stagioni ha faticato e non poco a trovare una propria identità.