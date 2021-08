Calciomercato Juventus, il Barcellona ci riprova e offrirebbe uno scambio decisamente importante pur di arrivare al bianconero.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non demorde e pur di arrivare al bianconero, Dejan Kulusevski classe 2000 che già nella scorsa stagione ha messo in luce tutte le sue qualità, sarebbe disposta ad offrire il cartellino di Dembele, esterno francese che è costato tantissimo in chiave di mercato proprio ai blaugrana. Una contropartita che verrebbe offerta affinché si possa chiudere la trattativa.

Calciomercato Juventus, il Barca ci riprova | Scambio stellare

Lo riporta anche il portale ‘Kickoff’ che garantisce l’intenzione dei blaugrana di chiudere lo scambio. Già nella precedente stagione Juventus e Barcellona hanno chiuso uno scambio decisamente importante a centrocampo, quello che visto coinvolti Pjanic e Artrur. Gli spagnoli sarebbero nuovamente pronti ad offrire una contropartita importante pur di arrivare allo svedese, il cartellino di Dembele.