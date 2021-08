Calciomercato Juventus, “giallo” Pjanic | Irrompe la Roma: la decisione

Calciomercato Juventus e Roma, sfida per Pjanic: ma il bosniaco ha preso già la sua decisione. Gli ultimi dettagli.

Dopo aver praticamente concluso con il Sassuolo la “telenovela” legata a Manuel Locatelli, si prospettano giorni di riflessione in casa Juventus, con i bianconeri che da un lato vorrebbero regalare ad Allegri un altro innesto di qualità, ma dall’altra devono gioco forza fare i conti con un bilancio che proibisce grandi investimenti. Il nome che fa a capo alla lista che comprende “opportunità” è sicuramente quello di Miralem Pjanic, anche se un ritorno del bosniaco è strettamente legato alla partenza di uno dei centrocampisti attualmente in rosa: si vociferava di un possibile addio di Ramsey, ma sotto questo punto di vista non ci sono novità da segnalare.

Calciomercato Juventus, anche la Roma sonda Pjanic | Il bosniaco non ha dubbi

Come rivelato da TMW, nelle ultime ore anche la Roma avrebbe bussato alla porta dell’entourage di Pjanic, per capire la fattibilità dell’operazione. I giallorossi hanno bisogno di un innesto in mezzo al campo, e lo stop della trattativa Xhaka ha cambiato le strategie di Tiago Pinto, con il g.m capitolino che, tra i tanti nomi opzionabili, ha cercato di tastare anche la situazione relativa all’ex Lione, la cui risposta, però, sarebbe stata un secco “no, grazie”. Pjanic ha in mente solo la Juve, e vuole solo “Madama”: aspetterà i bianconeri fino alla fine, perché convinto che la situazione possa volgere favorevolmente nel corso delle prossime ore.