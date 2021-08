Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Si è offerto ad una big inglese

Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo: si è offerto ad una big inglese. Le ultime sul futuro dell’attaccante portoghese.

Attenzione mediatica incentrata soprattutto su quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, al centro di molte voci di mercato nelle ultime ore. Detto che l’eventuale approdo di Mbappé al Real Madrid ( ipotesi al momento tutt’altro che scontata), potrebbe liberare un posto al Psg per Cr7, il potente agente del lusitano, Jorge Mendes, sarebbe volato in Inghilterra, con la Juventus che attende impaziente l’evolversi della situazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, il lusitano si sarebbe offerto al Manchester City di Guardiola, il cui primo obiettivo è però Harry Kane.

Calciomercato Juventus, tormentone Ronaldo | Intreccio Psg-City-Real

Potrebbe succedere davvero di tutto, con un effetto domino da impazzire. Nelle ultime ore anche Carlo Ancelotti avrebbe esternato il desiderio di ritornare ad allenare il fuoriclasse “alleato” di tante vittorie, ma la situazione è resa complicata dalla volontà di Florentino Perez di investire su un giovane alla Mbappé, che però il Psg non ha nessuna intenzione di svendere, sebbene il contratto dell’ex Monaco scada esattamente tra un anno. In questo intreccio galactico potrebbe rientrare anche il City di Guardiola che, in quanto ha spese, non deve invidiare nessuno: e qualora i Citizens dovessero fallire l’assalto ad Hurricane, chissà che non possano piombare con convinzione sul numero 7 della Juventus…