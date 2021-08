Calciomercato Juventus, ecco le tutte le possibili mosse di Cherubini

Calciomercato Juventus, ecco tutte le possibili mosse di Cherubini da qui alla fine delle trattative. Chi parte e chi arriva in bianconero

Il mercato non è chiuso. Anzi, la Juve è ancora alla ricerca di qualche elemento che vada a puntellare la rosa di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. La società bianconera però, adesso, dopo aver preso Locatelli, non porterà nessuno se prima non ci sarà qualche uscita. Un ragionamento normale, dopo aver investito il giusto sul mercato e aver comunque centrato quasi tutti gli obiettivi. Manca ancora qualcosa, soprattutto in mezzo al campo. Ed è lì che Cherubini cercherà ancora qualcuno da inserire. Il nome ovviamente è quello di Pjanic. Anche se sembra in vantaggio l’Inter al momento. Il motivo è presto spiegato: l’attuale centrocampista del Barcellona potrebbe arrivare solamente in caso di partenza di Ramsey. Il gallese è stato schierato da Allegri in queste prime amichevoli proprio in mezzo al campo. Non ha convinto del tutto. E allora una sua cessione potrebbe portare al ritorno, dopo un anno, di uno dei migliori degli ultimi anni.

