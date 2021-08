Calciomercato Juventus, intesa a un passo | Sfuma un obiettivo

Calciomercato Juventus, un obiettivo dei bianconeri sta per sfumare: la firma sul contratto è ormai imminente.

Questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero regalare delle novità importanti per quanto concerne il pacchetto arretrato che avrà a disposizione Massimiliano Allegri. Posto che sia Rugani, sia Dragusin non sono considerati incedibili, e se dovesse arrivare un’offerta degna di nota potrebbero partire ( chiaramente non entrambi), i bianconeri stanno monitorando eventuali piste alternative, una delle quali era stata individuata in Nikola Milenkovic, difensore serbo in forza alla Fiorentina, che sembrava destinato a partire, almeno fino a pochi giorni fa.

Calciomercato Juventus, rinnovo Milenkovic: l’accordo con la Fiorentina è vicinissimo

Tuttavia, come in un vero e proprio coup de theatre, il difensore potrebbe alla fine rinnovare il suo contratto con i gigliati, in scadenza nel 2022. Vincenzo Italiano ripone molta fiducia in lui, e non vorrebbe perderlo: a partire sarà dunque il solo German Pezzella, per il quale è stato praticamente raggiunto un accordo di massima con il Betis Siviglia, per un trasferimento da circa 4 milioni di euro. A rivelarlo è TMW.