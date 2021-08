Calciomercato Juventus, game over Ronaldo | Doppia beffa

Calciomercato Juventus, scacco matto Cr7: la doppia beffa è servita per il fuoriclasse lusitano. Ore caldissime per il suo futuro.

La giornata di ieri per certi versi ha rappresentato un punto di svolta per il futuro di Cristiano Ronaldo, che ha rispedito al mittente senza mezzi termini le voci che si erano rincorse dalla Spagna, che accostavano il portoghese al Real Madrid, dopo che lo stesso Ancelotti aveva bloccato sul nascere ogni possibilità relativa al clamoroso ritorno del cinque volte Pallone d’oro. Ma la sensazione, ormai diffusa, è che Ronaldo sia insofferente, e che sia alla ricerca dell’occasione propizia per lasciare la Juventus, con la quale ha ancora un contratto fino al 2022, da trentuno milioni di euro netti a stagione.

Giunti a questo punto del mercato, non sarà facile per Cr7 trovare una destinazione “sostenibile”: si è parlato tanto di un possibile approdo al Paris Saint Germain, soprattutto se Mbappé dovesse alla fine decidere di partire. Ieri il “Corriere dello Sport” aveva rilanciato la candidatura del City: sia la pista francese, che quella inglese, diventano sempre meno percorribili, stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni.