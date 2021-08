Cristiano Ronaldo, a chi resta ora la patata bollente

Le parole proferite ieri da Cristiano Ronaldo via social hanno scosso l’Europa intera, ma sono il primo campanello d’allarme per Allegri.

Parliamoci chiaro: Cristiano Ronaldo sarebbe andato volentieri via dalla Juventus. Non è riuscito a farlo, e gli brucia, solo perché Messi non ha rinnovato col Barcellona ed è volato a Parigi. Al suo posto, oltretutto. Stamattina il Corriere dello Sport dà un’analisi dettagliata della situazione, evidenziando come la patata bollente sia passata nelle mani di Max Allegri.

Intorno al mondo di Cristiano Ronaldo

Una porta sbattuta in faccia che non ha fatto piacere a Cristiano Ronaldo e nemmeno alla sua compagna, Georgina Rodriguez. Lei ha commentato con una grassa risata il post in cui il Chiringuito riprendeva il tweet di Ancelotti. Un modo per andare in difesa dell’amico di famiglia, Aguirre, e provare allo stesso tempo a smentire in modo poco elegante le dichiarazioni di Carletto. Contestualmente CR7 riceveva un altro “no, grazie” dall’Inghilterra e in particolare dal Manchester City. Jorge Mendes l’aveva offerto al club allenato da Guardiola nel tentativo di pareggiare il colpo Messi, ma non c’è stata trippa per gatti. Resterà, col muso, alla Juventus.