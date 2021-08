Zeman, parla il grande “nemico” della Juventus

Zdenek Zeman ha parlato della Juventus e della lotta allo scudento, ma per prima cosa ha elogiato i meriti dell’Inter di Antonio Conte.

«Non ci crederà, ma il profumo dell’erba del campo di calcio è diverso da quello del campo da golf. Sono contento di essere tornato a respirarlo…». Inizia così una bella intervista a Zdenek Zeman da parte della Gazzetta dello Sport dove inevitabilmente si parla di Juventus. Fin dagli anni ’90 è il grande “nemico” della Vecchia Signora con accuse più o meno velate di doping ai suoi campioni. Il boemo è tornato per la quarta volta a Foggia, in Serie C, dove proverà a compiere un altro miracolo. Stavolta però è molto più complicato che in passato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Locatelli | Novità nella formula: i dettagli